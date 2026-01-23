Μενού

Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν πλέον την παραδοσιακή καριέρα και χτίζουν επαγγελματικό portfolio

Tι προκύπτει σύμφωνα με το Workmonitor 2026 της Randstad, που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Reader symbol
Newsroom
Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το ενδεχόμενο να αλλάξει επαγγελματικό κλάδο εξετάζει 1 στους 4 Ευρωπαίους, καθώς η παραδοσιακή γραμμική καριέρα αποτελεί πλέον παρελθόν. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι εξερευνούν πολλαπλές επαγγελματικές διαδρομές, αντί να παραμείνουν σε έναν μόνο κλάδο στο σύνολο του εργασιακού τους βίου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ