AP: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την ενεργειακή συμμαχία με την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο

Η Ελλάδα ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκουμ, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) έξω από την Αθήνα.

Ο σταθμός αυτός συνδέεται με ένα αμφίδρομο δίκτυο αγωγών που εκτείνεται μέχρι την Ουκρανία, προσφέροντας δυνατότητες για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μπέργκουμ τόνισε τη σημασία της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ:

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μερικούς στόχους σχετικά με την ενέργεια», δήλωσε ο Μπέργκουμ, κορυφαίος σύμβουλος ενέργειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ένα από αυτά είναι η ενεργειακή αφθονία — να πουλάμε ενέργεια στους φίλους και συμμάχους μας, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

Η επίσκεψη του Μπέργκουμ συνέπεσε με την ανακοίνωση της Chevron για κοινή προσφορά με την Helleniq Energy, με στόχο την εξερεύνηση υπεράκτιων αποθεμάτων φυσικού αερίου στα δυτικά της Ελλάδας και νότια της Κρήτης.

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τη Λιβύη, η οποία υποστηρίζει ότι καταπατά θαλάσσιες περιοχές υπό διεκδίκηση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε χρηματοδότηση ύψους 679 εκατομμυρίων δολαρίων για υπεράκτια αιολικά έργα, εντείνοντας τις επιθέσεις σε τομείς της βιομηχανίας που αντιμετωπίζουν πτωτική πορεία.

Σημειώνεται ότι πάνω από το 50% της προμήθειας ΥΦΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις εισαγωγές να αυξάνονται σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που επιτεύχθηκε το καλοκαίρι προβλέπει περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών.

