Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 2,9 δισ. για το 2026.

Χαρτονομίσματα των πέντε ευρώ | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Σε εφαρμογή μπαίνουν τα τελευταία μέτρα που νομοθέτησε η κυβέρνηση για τη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με βασικότερη την αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές.

Οι θετικές επιδράσεις θα γίνονται εμφανείς σταδιακά από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου όπου πολλοί εργαζόμενοι θα λάβουν επιπλέον ποσά στους λογαριασμούς λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

