Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

Σε εφαρμογή μπαίνουν τα τελευταία μέτρα που νομοθέτησε η κυβέρνηση για τη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με βασικότερη την αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές.

Οι θετικές επιδράσεις θα γίνονται εμφανείς σταδιακά από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου όπου πολλοί εργαζόμενοι θα λάβουν επιπλέον ποσά στους λογαριασμούς λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

