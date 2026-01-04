Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

Σε εφαρμογή μπαίνουν τα τελευταία μέτρα που νομοθέτησε η κυβέρνηση για τη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με βασικότερη την αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές.
Οι θετικές επιδράσεις θα γίνονται εμφανείς σταδιακά από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου όπου πολλοί εργαζόμενοι θα λάβουν επιπλέον ποσά στους λογαριασμούς λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών - Στον «αέρα» όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα
- Βενεζουέλα: Ποια είναι η «τίγρης» Ντέλσι Ροντρίγκεζ που αναλαμβάνει τα ηνία
- Στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης της Νέας Υόρκης ο Μαδούρο - Οι πρώτες εικόνες
- Η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας είναι τελικά ελληνική - Τι λέει το Reddit
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.