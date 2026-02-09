Μενού

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 13 Φεβρουαρίου

Τα ποσά που θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ από σήμερα (09/02) έως τις 13 Φεβρουαρίου.

Χρήματα
Χρήματα | Eurokinissi
Από σήμερα (09/02) έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 93.000 δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το ποσό των 70,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

