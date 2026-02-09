Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 13 Φεβρουαρίου

Από σήμερα (09/02) έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 93.000 δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους το ποσό των 70,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- «Θα σε κάψω»: Σοκ στο Περιστέρι - Άνδρας επιχείρησε να πατήσει παιδιά με το αμάξι
- Με δομή πυραμίδας το δίκτυο κατασκοπείας: Οι συναντήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Το προφίλ του σμήναρχου
- Καλλιθέα: Διασωληνημένη στην εντατική η 2χρονη που έπεσε σε συντριβάνι - Στον εισαγγελέα οι γονείς
- Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας - Αναλυτική πρόγνωση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.