Όλα στη φόρα για τους μεγαλοφειλέτες του ΕΦΚΑ - Τι πρέπει να κάνουν

Στις 30 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κοινή δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα έτος.
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