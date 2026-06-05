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Όλα στη φόρα για τους μεγαλοφειλέτες του ΕΦΚΑ - Τι πρέπει να κάνουν

H «μαύρη» λίστα ΑΑΔΕ-ΕΦΚΑ θα δημοσιοποιηθεί στις 30/6, για τους μεγαλοφειλετές (>150.000€).

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Γραφεία του ΕΦΚΑ
Γραφεία του ΕΦΚΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Στις 30 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κοινή δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, με χρέη άνω των 150.000 ευρώ τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα έτος.

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