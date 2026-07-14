Όνειρο ήταν και πάει: Μαζί με τον πόλεμο, επανέρχονται και οι αυξήσεις στα καύσιμα

Νέα αύξηση στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ημερών, η αμόλυβδη έχει αγγίξει, και πάλι, τα 2 ευρώ το λίτρο, με την τιμή ωστόσο στα πρατήρια να πέφτει κατά 10 λεπτά του ευρώ λόγω της κρατικής επιδότησης.

Για το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή πέφτει κατά 5 λεπτά, ωστόσο απορροφάται σχεδόν όλη από την αύξηση.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στις νέες ανατιμήσεις, σημειώνοντας πως στα πρώτα φορτία που παρέλαβε μετά φορτία που παρέλαβε μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων είδε αύξηση της τάξης του ενός και των πέντε cents - σε βενζίνη και πετρέλαιο αντίστοιχα.

«Οι συνάδελφοι που θα αγοράσουν πρώτη φορά σήμερα αμόλυβδη, απλή, και απλό πετρέλαιο θα έχουν την επιδότηση» είπε η ίδια.

Στο δικό της πρατήριο καύσιμων, οι τιμές είναι 1,85 και 17,9 (στο πετρέλαιο δεν έχει εφαρμόσει ακόμη τη μείωση).

«Ποιος ξέρει; Πρέπει να είμαστε λογικοί γιατί το μόνο που δεν υπάρχει σίγουρο είναι η σιγουριά και η ασφάλεια» σημείωσε, ερωτώμενη εάν οι τιμές θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

