Οι έντονες αντιφάσεις του Τραμπ: Βομβαρδισμοί και ταυτόχρονα ανοιχτό παράθυρο για συμφωνία με το Ιράν

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα καταγράφονται εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα (14/7) πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτιρίου όπου έχουν τη βάση τους στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Το ναυτικό των Φρουρών, επίλεκτης δύναμης που θεωρείται ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, «στοχοποίησε και έπληξε πολλές αποθήκες υποστήριξης οπλισμού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο (όπου διαμένουν μέλη των ενόπλων) δυνάμεων των ΗΠΑ στη βάση Τζουφάιρ στο Μπαχρέιν», αναφέρει το μήνυμά τους.

Στο κόκκινο τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή το πρωί της Τρίτης, δύο δεξαμενόπλοια των ΗΕΑ δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας μάλιστα μέλος του πληρώματος του ενός.

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα «τον θάνατο Ινδού, μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Mombasa, και τους τραυματισμούς άλλων οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που υπέστησαν σοβαρά τραύματα», συνέχισε η ίδια πηγή.

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Οι τραυματίες είναι έξι υπήκοοι Ινδίας και δυο υπήκοοι Ουκρανίας, διευκρίνισε το υπουργείο, προσθέτοντας πως τάνκερ υπέστησαν υλικές ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι οποίες πλέον τέθηκαν «υπό έλεγχο».

Το υπουργείο Άμυνας «καταδίκασε» τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «αυθάδη» επίθεση «καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής», διαμηνύοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα «ανταποδώσει» μετά την ιρανική «κλιμάκωση».

Τραμπ: «Ακόμη πιθανή μια συμφωνία»

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν και άλλες επιθέσεις στην περιοχή. Το παράδοξο ωστόσο, είναι ότι παρόλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

Όπως επισημαίνει το CNN, ο Τραμπ διαπιστώνει πλέον ότι το Ιράν είναι ένας ιδιαίτερα σκληρός διαπραγματευτής και ότι έχει τη δική του ερμηνεία για όσα περιλάμβανε το μνημόνιο. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη εξηγήσει με σαφήνεια στους Αμερικανούς γιατί αναζωπύρωσε έναν πόλεμο για τον οποίο είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι είχε ήδη κερδίσει.

Λίγες εβδομάδες αφότου διακήρυξε ότι το μνημόνιο που υπέγραψε «με τυμπανοκρουσίες» είχε θέσει οριστικό τέλος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και είχε φέρει ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά εδώ και 3.000 χρόνια, ο Τραμπ άλλαξε στάση. Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στον ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ, δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν απλώς «ένα τεστ» το οποίο το Ιράν απέτυχε να περάσει και ότι «δεν σήμαινε και πολλά».

Κάποτε, οι υποστηρικτές του θα υποστήριζαν ότι αυτές οι έντονες αντιφάσεις στις δηλώσεις του αποτελούσαν ένδειξη ότι έπαιζε ένα είδος τετραδιάστατου διπλωματικού σκακιού. Σήμερα, όμως, στην καλύτερη περίπτωση φαίνεται να βρίσκεται σε διπλωματικό αδιέξοδο.