Οριστικό «μπλόκο» στην επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο: Με ποιον τρόπο μπορεί να επανέλθουν

Οριστικά κλειστό θεωρείται σε δικαστικό επίπεδο το θέμα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, μετά τη νέα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό επισήμανε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε για ακόμη μία φορά τις διεκδικήσεις για αναδρομική καταβολή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τη δέκατη φορά που αντίστοιχα αιτήματα δεν γίνονται δεκτά.

Ο εργατολόγος εξήγησε ότι, μετά την κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ, δεν διαφαίνεται πλέον δυνατότητα επαναφοράς των συγκεκριμένων παροχών μέσω της δικαστικής οδού. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αλλαγή στο συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί πλέον να προκύψει μόνο μέσα από πολιτική απόφαση και σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Τι έκρινε το ΣτΕ

Η προσφυγή στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι ανάλογα κριτήρια θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και για τις αποδοχές του, επικαλούμενος παράγοντες όπως το κόστος διαβίωσης και το επίπεδο της φτώχειας.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γιάννης Καρούζος, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε επαρκείς, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, τις μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους εργαζομένους του Δημοσίου.

Παράλληλα, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή τη σύγκριση ανάμεσα στις αυξήσεις των αποδοχών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα. Στο σκεπτικό του ελήφθη υπόψη και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

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Πρόβλημα υποστελέχωσης στο Δημόσιο

Πέρα από τη νομική διάσταση, ο εργατολόγος στάθηκε και στις επιπτώσεις που έχουν οι χαμηλές αποδοχές στην προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Όπως σημείωσε, ένας νεοδιοριζόμενος υπάλληλος, ιδιαίτερα όταν καλείται να μετακινηθεί για την πρώτη του τοποθέτηση και έχει παράλληλα οικογενειακές υποχρεώσεις, μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και βασικών εξόδων.

Κατά τον ίδιο, τα συγκεκριμένα μισθολογικά δεδομένα συμβάλλουν στα προβλήματα στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν επιτυχόντες σε προκηρύξεις που τελικά δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή εγκαταλείπουν τη θέση τους.

Ο Γιάννης Καρούζος υποστήριξε ακόμη ότι μια πιθανή επιστροφή των δώρων θα μπορούσε να ενισχύσει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα, καθώς μέρος των επιπλέον αποδοχών θα διοχετευόταν στην κατανάλωση και θα επέστρεφε έμμεσα στα δημόσια ταμεία μέσω της φορολογίας.

Οι αυξήσεις και η σύγκριση με την Ευρώπη

Ο εργατολόγος αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των αποδοχών στο Δημόσιο, όπως η σύνδεση του εισαγωγικού μισθού με την πορεία του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Παρά τις αυξήσεις, εκτίμησε ότι οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει την ελκυστικότητα του Δημοσίου ως επαγγελματικής επιλογής και επιτείνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Πλέον απαιτείται πολιτική απόφαση

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, η συζήτηση για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού μεταφέρεται πλέον αποκλειστικά στο πολιτικό πεδίο.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Καρούζος, μια κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφασίσει νομοθετικά την επαναφορά των δώρων, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι αρκετές από τις ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί την περίοδο των μνημονίων έχουν στο μεταξύ καταργηθεί.

Συνεπώς, ενώ οι δικαστικές διεκδικήσεις για τον 13ο και 14ο μισθό φαίνεται να έχουν φτάσει στο τέλος τους, το ενδεχόμενο επαναφοράς τους εξακολουθεί να υφίσταται ως πολιτική και νομοθετική επιλογή.