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Ορκίστηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας

Στο Προεδρικό Μέγαρο ορκίστηκε ο Ιωάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσία της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

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Γιάννης Στουρνάρας
Γιάννης Στουρνάρας | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίσθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ορκωμοσία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ερώνυμο.
 

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