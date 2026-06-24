Ορκίστηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίσθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Στουρνάρας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ορκωμοσία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ερώνυμο.

