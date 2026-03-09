Πανικόβλητες οι αγορές λόγω πολέμου: «Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων - Πάνω από 100 δολάρια το πετρέλαιο

Σε κατάσταση συναγερμού είναι οι διεθνείς αγορές, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, σημειώνοντας άλμα 15% στις αγορές που μοιάζουν πλέον πανικόβλητες, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και στη Σεούλ κατακρημνίζονταν (-6%) λίγο μετά το άνοιγμα.

Περί τις 02:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε αλματώδη άνοδο 18,3% φθάνοντας τα 107,54 δολάρια. Έφθασε ως και τα 111,24 δολάρια.

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού αυξανόταν κατά 25,71% στα 114,25 δολάρια.

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% - ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγοράς, επίσης κατέγραφε άλμα (+16,64%), φθάνοντας τα 108,11 δολάρια, ενώ ξεπέρασε επίσης για λίγο τα 111 δολάρια. Αργότερα, έφτασε στα 113,34 δολάρια.

Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Εξάλλου, τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχείας διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης άνοδο κατά περίπου 7%.

Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.

Περί τις 02:35, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% στις 52.246 μονάδες και ο ευρύτερος δείκτης Topix κατά 5,08%. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, αφού ήδη πέρασε απότομες αυξομειώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, από τις προηγούμενες μέρες κιόλας, η τιμή των καυσίμων εμφάνισαν τις πρώτες τους αυξήσεις.

Σήμερα, Δευτέρα (09/03), η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει φτάσει, ανά σημεία, ακόμα και τα δύο ευρώ το λίτρο, ενώ τα περισσότερα πρατήρια πωλούν γύρω στο 1,83.

Σημειώνεται πως η ελληνική κυβέρνηση έχει εκπονήσει σχέδιο για την ανακούφιση των νοικοκυριών και εάν η κατάσταση συνεχίσει ως έχει, τότε θα γίνουν ανακοινώσεις.