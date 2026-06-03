Παπαθανάσης: Προ των πυλών το νέο «Ανακαινίζω» - Στα σκαριά 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα

Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει, μέσω του gov.gr, η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Aνακαινίζω», ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών, εντός του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος.

Πρόκειται όπως είπε για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών.

Η όλη προσπάθεια, διευκρίνισε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα «επιστρέψει» στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Τέσσερα νέα προγράμματα για επιχειρήσεις μέσα στο καλοκαίρι

Μιλώντας σε εκδήλωση του τηλεοπτικού σταθμού «Βεργίνα», με τίτλο «ΑΙ και πόλεις που σκέφτονται», ο κ.Παπαθανάσης γνωστοποίησε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να «ανοίξουν» τέσσερα νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αλλά και για επιχειρήσεις στο φάσμα του Γενικού Απαλλακτικού Μηχανισμού, «οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο de minimis των 300.000 ευρώ».

Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατ. ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διττή χρήση τεχνολογιών. «Παρακολουθούμε από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ότι κάθε χρόνο ιδρύεται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και μάλιστα επιχειρήσεις που έχουν νέα παιδιά ως μετόχους και επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη στήριξη αυτή» τόνισε.

Ανοιχτό παραμένει το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους

Υπενθύμισε δε ότι εξακολουθεί να «τρέχει» το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους: «Ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του από 1ης Ιανουαρίου 2025 και συνεχίζει να λειτουργεί θα πάρει σε τρεις δόσεις 13.000 ευρώ κι αν είναι δύο πτυχιούχοι που συνεταιρίζονται θα λάβουν 21.000 ευρώ. Αν θέλουν δε να έχουν και έναν εργαζόμενο θα πάρουν άλλες 15.000 ευρώ με απλές διαδικασίες» σημείωσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ -ΜΠΕ, ανέφερε ακόμη το πρόγραμμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του οποίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει με επιδότηση επιτοκίου το 40% του κόστους δανεισμού των δικαιούχων.

Ο κ.Παπαθανάσης πρόσθεσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σχετίζεται και με την πεποίθησή της ότι το αναπτυξιακό μέρισμα που παράγεται στη χώρα πρέπει να επιστρέφει στην οικονομία και την κοινωνία. Γι' αυτό βασική της προτεραιότητα είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, με εργαλεία που απευθύνονται τόσο στη μικρομεσαία όσο και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Συμπλήρωσε πως το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 17,7 δισ. ευρώ, «έκλεισε» με σημαντική ωφέλεια για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

«Τι κάναμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την επόμενη μέρα και να δημιουργήσουμε "γέφυρα", ώστε να μη σταματήσει ο φθηνός δανεισμός στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

Κατ' ουσίαν μεταφέραμε 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ώστε από τον Οκτώβριο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να δανείζεται (με επιτόκιο 0,35%) και να μοχλευτούν 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια» υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι προκειμένου να αυξηθεί η «περίμετρος» των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα μετά την πολυετή κρίση, παραμένει ανοιχτό πρόγραμμα εγγύησης κατά 80% των δανείων τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η Ελλάδα χρειάστηκε να μάθει να «τρέχει» ψηφιακά

Ο κ.Παπαθανάσης επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση προέβλεψε ότι η Ελλάδα «χρειαζόταν να μάθει να «τρέχει» ψηφιακά, γιατί δεν είχε πραγματικά περπατήσει σαν Πολιτεία». Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 2019, το 20% των πόρων όλων των προγραμμάτων έπρεπε να κατευθύνεται στην ψηφιακή μετάβαση, είτε αυτά ήταν το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νομπελίστα Πισσαρίδη είτε το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ είτε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. «Η Ελλάδα έπρεπε να καλύψει σημαντικό έδαφος στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά σήμερα βρισκόμαστε στη θέση να ενσωματώνουμε την ΤΝ σε ολοένα περισσότερα έργα και πολιτικές», σημείωσε.

«Τα έργα δεν γίνονται με λεφτόδεντρα»

Ο υπουργός τόνισε ακόμη πως η ύπαρξη ισχυρής δημοσιονομικής βάσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μεγάλων έργων. «Τα έργα δεν γίνονται με λεφτόδεντρα. Απαιτούν πόρους και οι πόροι προκύπτουν μέσα από σταθερή δημοσιονομική πορεία» επισήμανε και έκανε ιδιαίτερη μνεία στη δυνατότητα της Ελλάδας να διεκδικεί κοινοτικούς πόρους, συμπληρώνοντας ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός «μπορεί και διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», κάτι που φάνηκε κατά την περίοδο της πανδημίας.

Αναφερόμενος τέλος στα έργα στην Κεντρική Μακεδονία, ο κ.Παπαθανάσης επισήμανε ότι η Περιφέρεια απολαμβάνει πόρους ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, συν επιπλέον 550 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σημαντικές είναι οι χρηματοδοτήσεις και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Οι χαιρετισμοί

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας επισήμανε ότι η ΤΝ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φοβικά σύνδρομα απ΄τον άνθρωπο, καθώς είναι δημιούργημά του και στο χέρι του έγκειται να την αξιοποιήσει επ' ωφελεία του. Πρόσθεσε πως όπως λίγα χρόνια πριν μιλούσαμε για την ανάγκη ψηφιακής μετάβασης και σήμερα έχουν πλέον όλα αυτοματοποιηθεί και ξεχάσαμε την «οδύσσεια» της αναμονής σε ουρές για εξυπηρέτηση, το ίδιο θα γίνει και με την ΤΝ.

Το γεγονός ότι η ΤΝ δεν πρέπει και μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, καθώς δεν έχει συνείδηση, ούτε συναισθήματα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης. «Δεν είμαστε εχθροί της τεχνολογίας, αλλά τη θέλουμε να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η χρήση της ΤΝ αλλάζει ραγδαία τη ζωή των πολιτών επί τα βελτίω και στην Ελλάδα, όπου έγιναν σημαντικά βήματα σε αυτό το πεδίο από την κυβέρνηση.

Βασικό αναπτυξιακό πυλώνα και «όχι επικοινωνιακό σύνθημα» αποτελεί για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η καινοτομία, όπως επισήμανε η περιφερειάρχης, Αθηνά Αθανασιάδου- Αηδονά. Υπενθύμισε ότι η στρατηγική αυτή επιλογή της Περιφέρειας έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους πολίτες, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες από 600 ψηφιακές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα λιγότερη γραφειοκρατία και μετακινήσεις.

Ισχυρά αποτυπώματα στον τρόπο με τον οποίο θα εξελίσσεται από εδώ και πέρα η ανθρώπινη κοινότητα ήρθε για να αφήσει η ΤΝ, όπως επισήμανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.