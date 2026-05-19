Παπαθανάσης: Τη Δευτέρα αίτημα για 2,6 δισ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί το 8ο αίτημα της Ελλάδας για επιχορηγήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη χώρα να καλείται να ολοκληρώσει 32 ορόσημα, ενώ παράλληλα θα υποβληθεί το 7ο αίτημα για το δανειακό σκέλος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Το ποσό αυτού ανέρχεται συνολικά στα 2,6 δισ. ευρώ, όπως ενημέρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο πλαίσιο της τακτικής τριμηνιαίας ενημέρωσης για την πορεία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
