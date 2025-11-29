Μενού

Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.

Reader symbol
Newsroom
eforia
Εφορία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο λόγος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.

Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ