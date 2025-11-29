Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα

Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Ο λόγος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.
Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.
