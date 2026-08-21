Παράταση της επιδότησης στο diesel «δείχνει» το ράλι του πετρελαίου

Με τη μέση τιμή του ντίζελ να κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και το Brent να βρίσκεται στην περιοχή των 94 δολαρίων το βαρέλι, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να κρατήσει ενεργή την επιδότηση στην αντλία και τον Σεπτέμβριο.
Η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο (μαζί με το ΦΠΑ) βρίσκεται στο τραπέζι, με τις αποφάσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και το οικονομικό επιτελείο να ανησυχεί για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ανόδου του ντίζελ στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.
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