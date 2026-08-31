Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και για τον Σεπτέμβριο την επιδότηση στην αντλία, επιχειρώντας να περιορίσει την επιβάρυνση όχι μόνο για τους οδηγούς αλλά και για τις επαγγελματικές μεταφορές, όπου το αυξημένο κόστος καυσίμων περνά ευρύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Παράλληλα, για έναν ακόμη μήνα παρατείνεται και η πρόσθετη έκπτωση της Helleniq Energy στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης.
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