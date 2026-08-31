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Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς τιμές να διατηρούν την πίεση στην αγορά καυσίμων, η κρατική παρέμβαση στο diesel δεν σταματά στο τέλος Αυγούστου.

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Αντλία - βενζίνη
Αντλία βενζίνης | Eurokinissi/TΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και για τον Σεπτέμβριο την επιδότηση στην αντλία, επιχειρώντας να περιορίσει την επιβάρυνση όχι μόνο για τους οδηγούς αλλά και για τις επαγγελματικές μεταφορές, όπου το αυξημένο κόστος καυσίμων περνά ευρύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, για έναν ακόμη μήνα παρατείνεται και η πρόσθετη έκπτωση της Helleniq Energy στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης.

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