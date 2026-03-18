Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς του Fuel Pass άφησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση.

Όπως ανέφερε, «δεν είμαστε ακόμα εκεί», εξηγώντας ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η διάρκεια και το βάθος της ενεργειακής κρίσης. Σημείωσε ότι η τιμή του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το Fuel Pass αποτελεί ένα μέτρο με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, καθώς στοχεύει στη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και συντονισμένης προσπάθειας, λόγω των περιορισμών που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αντίθετα, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν περιθώρια για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόστηκαν το 2022.

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε τρεις βασικούς άξονες πιθανών παρεμβάσεων: τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, τη διαχείριση των πληθωριστικών πιέσεων που προκύπτουν από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και, τέλος, τη διάσταση των ευρωπαϊκών αποφάσεων για ευρύτερες παρεμβάσεις, οπως αναφέρει το insider.gr.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των διεθνών εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, τονίζοντας ότι η διάρκεια ενδεχόμενων διαταραχών θα επηρεάσει καθοριστικά τις αποφάσεις.

Τέλος, αναφερόμενος στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup, ο υπουργός έκανε λόγο για μεγάλη τιμή αλλά και αυξημένη ευθύνη, σημειώνοντας ότι αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, σε μια περίοδο που απαιτούνται γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.