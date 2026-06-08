«Πάτωσαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Χαμηλό δύο εβδομάδων

Ο δείκτης STOXX 600, που αντιπροσωπεύει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων σήμερα (8/6) στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,9% στις 616,04 μονάδες στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με όλους τους μεγάλους περιφερειακούς δείκτες να κινούνται σε αρνητική τροχιά.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν οξεία αύξηση μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή και σκιάζοντας τις όποιες ελπίδες για επικείμενο τερματισμό της σύγκρουσης.