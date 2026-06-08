Η απόλυτη κατάσταση ομηρίας: Ιράν και ΗΠΑ σε ένα παιχνίδι υπομονής για γερά νεύρα - Οι τρεις επιλογές του Τραμπ

Σε νέα φάση έχει μπει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να κατηγορεί το Ιράν για εκτοξεύσεις πυραύλων σε βάρος της χώρας και να απαντά με επιθέσεις σε πολλούς στόχους. Και καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στην περιοχή δεν προμηνύουν καλές μέρες.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης έχουν περάσει σε μία ιδιαίτερη φάση. Ναι, μεν, υπάρχει επικοινωνία, και εκφράζονται ελπίδες για άμεσο τέλος του πολέμου, αλλά, δε, κάτι φαίνεται να χαλάει πάντα την τελευταία στιγμή, διαψεύδοντας τις ελπίδες των αγορών για νηνεμία.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNN, ΗΠΑ και Ιράν μοιάζουν να συμμετέχουν σε δύο εντελώς διαφορετικές συζητήσεις.

Η Ουάσινγκτον τείνει να βλέπει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν υπό το πρίσμα της ισχύος. Η Τεχεράνη τις βλέπει υπό το πρίσμα της κατοχής. Και ενώ οι Αμερικανοί στοχεύουν στο να υποκύψει ο αντίπαλος στα θέλω τους, λόγω των συνεχώς εντεινόμενων οικονομικών πιέσεων, οι Ιρανοί στοχεύουν στο να αποκτήσουν κάτι που θέλουν πολλοί οι απέναντι.

Μία κατάσταση ομηρίας

Ουσιαστικά διαμορφώνεται στην περιοχή μία κατάσταση ομηρίας, με το Ιράν να αντιλαμβάνεται καταπληκτικά πως σε αυτές τις περιπτώσεις νικητής βγαίνει ο πιο ισχυρός και υπομονετικός.

Όπως σημειώνεται, από το 1979 και ύστερα, η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αυτή την τακτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει κάτι που εκείνες θέλουν πολύ, Αμερικανούς ομήρους, και εξαντλεί κάθε περιθώριο για να βγει από τη συνθήκη με τα περισσότερα δυνατά κέρδη.

Το ίδιο εγχειρίδιο, αλλά διαφορετικός όμηρος

Σήμερα, ο όμηρος δεν είναι κάποιος Αμερικανός στρατιώτης ή πολίτης, αλλά τα Στενά του Ορμούζ, μία κομβική αρτηρία στη ναυσιπλοΐα, που έχει παραλύσει την εξαγωγή καυσίμων. Από το σημείο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Το Ιράν χρησιμοποιεί «σιδηρά πυγμή» για να κρατήσει το Ορμούζ κλειστό και φροντίζει να υπενθυμίζει συνεχώς πως είναι εκείνο που ελέγχει το σημείο, που τόσο θέλουν οι ΗΠΑ - και όλος ο πλανήτης στην ουσία - να ανοίξει για τα πλοία.

Στα μάτια της Τεχεράνης, το Ορμούζ έχει πλέον γίνει ο πιο πολύτιμος όμηρος που έχει ποτέ στην κατοχή του. Ο Μόχσεν Μεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επεσήμανε στο αμερικανικό μέσο, χαρακτηριστικά: «Αν ο Τραμπ πάρει στα σοβαρά τη διαπραγμάτευση... αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια είναι μια δοκιμασία εμπιστοσύνης. Είναι μια δοκιμασία που η Αμερική πρέπει να περάσει». Τα 24 δις είναι παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η φόρμουλά είναι απλή: Δώστε μας τα χρήματα ή δεν θα πάρετε αυτό που θέλετε.

Οι επιλογές των ΗΠΑ

Σε αυτή τη συγκυρία είναι πολύ διαφορετικά και τα επίμονα ερωτήματα που βασανίζουν τις δύο πλευρές: Η Ουάσινγκτον διερωτάται πότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη αν ο Τραμπ θα πληρώσει το τίμημα.

Για τις ΗΠΑ, οι τρεις επιλογές στο τραπέζι είναι οι εξής:

Υπομονή μέχρι η οικονομία του Ιράν καταρρεύσει πλήρως

Παραχώρηση και πληρωμή των «λίτρων» που θέλει το Ιράν . Μία πραγματικότητα, δηλαδή, εξαιρετικά ντροπιαστική για τον Ντόναλντ Τραμπ.

. Μία πραγματικότητα, δηλαδή, εξαιρετικά ντροπιαστική για τον Ντόναλντ Τραμπ. Συνέχεια του πολέμου για το άνοιγμα, με στρατιωτική επέμβαση, των Στενών, με κίνδυνο, όμως, η Τεχεράνη να επιδιώξει να επεκτείνει τον πόλεμο σε άλλα μέτωπα.

Για την Τεχεράνη, ωστόσο, το ζήτημα είναι απλούστερο: συνέχισε τον αποκλεισμό με κάθε μέσο μέχρι να πάρεις αυτό που θέλεις.