Πετρέλαιο κίνησης: Ο Θεοδωρικάκος εξετάζει παράταση της επιδότησης

Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), καθώς οι υψηλές τιμές του εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις καταστροφές σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή.
Όπως ανέφερε ο υπουργός το κράτος χρηματοδοτεί ήδη το ντίζελ με 10 λεπτά/λίτρο, ενώ 5 λεπτά προσθέτουν τα διυλιστήρια, ώστε η τελική τιμή να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη.
Παράταση για πετρέλαιο κίνησης: Στα χέρια του Μητσοτάκη η απόφαση
Υπογράμμισε ότι το μέτρο είναι κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο μεταφορών και επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων θα ληφθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το οικονομικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Διαβάστε ακόμα: Πιο προσιτό το σούπερ μάρκετ: Αυξάνονται τα κουπόνια για αγορές - Ποιοι εργαζόμενοι τα δικαιούνται
Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ/λίτρο για την αμόλυβδη και 2,04 ευρώ/λίτρο για το ντίζελ, ενώ το Brent υποχωρεί στα 86 δολάρια το βαρέλι.
Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, ο υπουργός τόνισε ότι το ντίζελ παραμένει «το καύσιμο που επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα», επισημαίνοντας πως η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων ανήκει στον πρωθυπουργό.
Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η εθνική συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Η λίστα, που ήδη φτάνει τους 1.300 κωδικούς προϊόντων, προβλέπει μειώσεις από 5% έως 25% σε τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού.
Με την επίσημη ανακοίνωση της λίστας, το Υπουργείο θα παρουσιάσει και το μεσοσταθμικό όφελος για τους καταναλωτές.
- To πιο γνωστό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον ήταν πιο φεμινιστικό από όσο νομίζουμε
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
- Ολυμπιακοί της ταρίφας: Οδηγός ταξί πήρε 800 ευρώ από τουρίστα στο αεροδρόμιο, καταρρίπτοντας χθεσινό «ρεκόρ»
- Χειροπέδες στον 22χρονο με τη μάσκα του «Chucky» που σκόρπισε τον τρόμο στη Φιλαδέλφεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.