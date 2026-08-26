Πετρέλαιο κίνησης: Ο Θεοδωρικάκος εξετάζει παράταση της επιδότησης

Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), καθώς οι υψηλές τιμές του εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι οι διεθνείς τιμές έχουν αυξηθεί κατά 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις καταστροφές σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, γεγονός που έχει περιορίσει την παραγωγή.

Όπως ανέφερε ο υπουργός το κράτος χρηματοδοτεί ήδη το ντίζελ με 10 λεπτά/λίτρο, ενώ 5 λεπτά προσθέτουν τα διυλιστήρια, ώστε η τελική τιμή να παραμείνει όσο το δυνατόν χαμηλότερη.

Παράταση για πετρέλαιο κίνησης: Στα χέρια του Μητσοτάκη η απόφαση

Υπογράμμισε ότι το μέτρο είναι κρίσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο μεταφορών και επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων θα ληφθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το οικονομικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ/λίτρο για την αμόλυβδη και 2,04 ευρώ/λίτρο για το ντίζελ, ενώ το Brent υποχωρεί στα 86 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης, ο υπουργός τόνισε ότι το ντίζελ παραμένει «το καύσιμο που επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα», επισημαίνοντας πως η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων ανήκει στον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η εθνική συμφωνία μείωσης τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Η λίστα, που ήδη φτάνει τους 1.300 κωδικούς προϊόντων, προβλέπει μειώσεις από 5% έως 25% σε τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού.

Με την επίσημη ανακοίνωση της λίστας, το Υπουργείο θα παρουσιάσει και το μεσοσταθμικό όφελος για τους καταναλωτές.