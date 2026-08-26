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Πιο προσιτό το σούπερ μάρκετ: Αυξάνονται τα κουπόνια για αγορές - Ποιοι εργαζόμενοι τα δικαιούνται

Να ελαφρύνουν το ισοζύγιο των καταναλωτών έρχονται οι αυξήσεις στα κουπόνια σίτισης (διατακτικές) για αγορές στα σούπερ μάρκετ.

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Σούπερ Μάρκετ
Σούπερ Μάρκετ | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Να ελαφρύνουν το ισοζύγιο των καταναλωτών έρχονται οι αυξήσεις στα κουπόνια σίτισης (διατακτικές) για αγορές στα σούπερ μάρκετ, τα οποία αφορούν περίπου 1 στους 4 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, σήμερα το ημερήσιο αφορολόγητο όριο, που έχει μείνει απαράλλακτο εδώ και μία εξαετία, είναι στα 6 ευρώ. Οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και οι εργοδότες πιέζουν τώρα για να αυξηθεί αυτό το όριο στα 10 ευρώ, που θα αντιπροσωπεύσει μία σημαντική αύξηση στις μηνιαίες απολαβές.

Συγκεκριμένα για έναν μήνα με 22 εργάσιμες ημέρες, σημαίνει ότι το ποσό του ωφελημένου θα ανέλθει στα 220 ευρώ, μία αύξηση 88 ευρώ από το προηγούμενο ποσό.

 

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