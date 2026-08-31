Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.
Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.
- Η αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, λίγοι έχετε μείνει»
- «Φραπού, Μαράκι και μπύρα απ' το κουτάκι»: Το λεξικό των Χατζηφραγκέτα και η γεωγραφία της καψούρας
- Τα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών τα μεσάνυχτα, η γκρίνια στην επαρχία για ΕΛΑΣ και τα τραπέζια της ΔΕΘ
- Μυστήριο στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα - Τι υποστήριξε η μητέρα και τι ερευνούν οι Αρχές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.