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Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών

Παρατείνεται και τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Αντλία σε πρατήριο καυσίμων | Eurokinissi
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Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.

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