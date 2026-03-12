Μενού

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ - Σπάει και το «ρεκόρ» του 2022

Ρεκόρ σπάνε οι τιμές στα καύσιμα και το πετρέλαιο Μπρεντ έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή.

βαρέλι ΒΡΕΝΤ
Πετρέλαιο | Shutterstock
Εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή, όλο και περισσότερο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έσπασε ρεκόρ σήμερα (11/3) κλείνοντας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.

Η τιμή του Μπρεντ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

