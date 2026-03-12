Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ - Σπάει και το «ρεκόρ» του 2022

Εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή, όλο και περισσότερο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έσπασε ρεκόρ σήμερα (11/3) κλείνοντας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.
Η τιμή του Μπρεντ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.
Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
