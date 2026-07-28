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Πλεόνασμα με... «τρύπες»: Η ακρίβεια «φουσκώνει» τα έσοδα αλλά αδειάζει την τσέπη

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και του τουρισμού έδωσε «ανάσα» στα κρατικά ταμεία, με τα έσοδα από ΦΠΑ τον Ιούνιο του 2026 να ξεπερνούν τον στόχο κατά 229 εκατ. ευρώ.

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Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει ο προϋπολογισμός, παρότι τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα κατά 2,5 δισ., έναντι του στόχου που είχε τεθεί στο α΄εξάμηνο.

Πίσω από τον εντυπωσιακό αριθμό κρύβεται μια πιο ζοφερή εικόνα: Η ακρίβεια «φουσκώνει» ορισμένα φορολογικά έσοδα, την ίδια στιγμή που στραγγαλίζει την κατανάλωση και πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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