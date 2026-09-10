Πλημμύρες: Τα 1.300 έργα που θα «φρενάρουν» το νερό στις πολύπαθες περιοχές της Ελλάδας

Αυτή είναι η λογική πίσω από το Aqua Montis, το πρόγραμμα ύψους περίπου 123 εκατ. ευρώ που υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δασών, και περιλαμβάνει περίπου 1.300 έργα ορεινής υδρονομίας.

Πρόκειται για φράγματα βάρους, μονά και διπλά φράγματα, προφράγματα και άλλες παρεμβάσεις στις ορεινές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το οποίο εκτείνεται εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕ Φθιώτιδας.

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