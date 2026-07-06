Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι δικαιούχοι και τα ποσά που καταβάλλονται από σήμερα

Το χρηματικό ποσό των 69.856.913,67 ευρώ αγγίζουν οι πληρωμές που θα κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς 81.273 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

σε για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

σε για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.