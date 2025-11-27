Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Πέρα από το την 5η δόση για το επίδομα παιδιού που αφορά 533.519 δικαιούχους, ακόμη 600 χιλ. θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.
Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχονται συνολικά στα 338.080.255 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
- Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
- Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ
Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Έκτακτα επιδόματα
Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:
- Αναπηρικά Επιδόματα : Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής :Δικαιούχοι 88-23.500ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ
