Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Πέρα από το την 5η δόση για το επίδομα παιδιού που αφορά 533.519 δικαιούχους, ακόμη 600 χιλ. θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Διαβάστε ακόμη: ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η κλήρωση για τους δικαιούχους των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων

Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχονται συνολικά στα 338.080.255 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι -99.927.949ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Διαβάστε ακόμη: Επίδομα παιδιού Α21: Πληρώνεται η 5η δόση στους δικαιούχους

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Έκτακτα επιδόματα

Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:

Αναπηρικά Επιδόματα : Δικαιούχοι 161.468 – 40.367.000ευρώ

Επίδομα Αναδοχής :Δικαιούχοι 88-23.500ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 – 2.777.250 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ