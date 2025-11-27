Επίδομα παιδιού Α21: Πληρώνεται η 5η δόση στους δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση από τον ΟΠΕΚΑ για τι επίδομα παιδιού (Α21) και πλέον στο τέλος της εβδομάδας θα πληρωθεί η 5η δόση στους δικαιούχους του επιδόματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ στον ΗΔΙΚΑ, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη του μήνα, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα χρήματα που τους αναλογούν μετά από την εκκαθάριση.

Δείτε ΕΔΩ με τους κωδικούς TaxisNet αν είστε δικαιούχος της 5ης δόσης και τα χρήματα που σας αναλογούν.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.