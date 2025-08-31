Ποια είναι η Westwing που ήρθε στην Ελλάδα: Νέα δεδομένα στον οικιακό εξοπλισμό

Την επέκτασή της στην Ελλάδα ανακοίνωσε η γερμανική Westwing, κορυφαία ηλεκτρονική πλατφόρμα που ειδικεύεται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού, καθιστώντας τη χώρα μας την 21η κατά σειρά ευρωπαϊκή χώρα στην οποία διαθέτει οnline παρουσία.

Η είσοδος της Westwing στην Ελλάδα έγινε με τη δημιουργία του ιστοτόπου westwing.gr, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

