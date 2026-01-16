Μενού

Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη

Θέση στα ράφια του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα εξασφάλισαν για πρώτη φορά τα προϊόντα δύο ελληνικών εταιρειών με ρίζες από τη Μακεδονία.

Reader symbol
Newsroom
Σούπερ Μάρκετ
Ανοιχτά σούπερ μάρκετ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μπαίνουν τόσο τα προϊόντα Almito της Almi Foods, όσο και το γιαούρτι της Φάρμας Μόσχου.

Η Almi Foods, μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής τροφίμων από το Βρυσάκι της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, τοποθετεί στα ράφια του Σκλαβενίτη τα προϊόντα Almito.

Η Φάρμα Μόσχου ανακοίνωσε μόλις πριν από μερικά 24ωρα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σκλαβενίτη.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ