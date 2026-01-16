Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη

Στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μπαίνουν τόσο τα προϊόντα Almito της Almi Foods, όσο και το γιαούρτι της Φάρμας Μόσχου.

Η Almi Foods, μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής τροφίμων από το Βρυσάκι της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, τοποθετεί στα ράφια του Σκλαβενίτη τα προϊόντα Almito.

Η Φάρμα Μόσχου ανακοίνωσε μόλις πριν από μερικά 24ωρα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σκλαβενίτη.

