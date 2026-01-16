Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη

Στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μπαίνουν τόσο τα προϊόντα Almito της Almi Foods, όσο και το γιαούρτι της Φάρμας Μόσχου.
Η Almi Foods, μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής τροφίμων από το Βρυσάκι της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, τοποθετεί στα ράφια του Σκλαβενίτη τα προϊόντα Almito.
Η Φάρμα Μόσχου ανακοίνωσε μόλις πριν από μερικά 24ωρα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σκλαβενίτη.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.