Ποια μεγάλα projects προχωρούν ή σχεδιάζονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Yποδομές σημαντικού βεληνεκούς βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, αλλάζοντας τις υποδομές της πόλης προς όφελος των πολιτών.

Έργα, όπως Μετρό (επέκταση προς Καλαμαριά, από την AKTOR), οδικοί άξονες (FlyOver με αναδόχους ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ, αλλά και τα 2 κοντινά οδικά ΣΔΙΤ), σιδηροδρομικές συνδέσεις (με ΟΛΘ, δυτικός προαστιακός), μονάδες αποβλήτων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), κτηριακά projects – αναπλάσεις (π.χ. ΔΕΘ), νοσοκομεία (παιδιατρικό νοσοκομείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Θεαγένειο μέσω ΣΔΙΤ), σχολικές μονάδες (17 μέσω ΣΔΙΤ, σχήμα της Metlen), λιμενικά (επέκταση προβλήτα 6 του ΟΛΘ με ανάδοχο σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ) και άλλα έργα.

