Πληθωρισμός: «Τα χειρότερα έρχονται τον Σεπτέμβριο», προειδοποιούν οι παραγωγοί

Στο 5,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, για τον μήνα Απρίλιο, με τα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει σημαντικά την αύξηση στις τιμές.

Αναλυτικά, οι αυξήσεις των τιμών για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Φυσικό αέριο: +19.3%

Μοσχάρι: +19,2%

Αεροπορικά εισιτήρια: + 18,6%

Αμόλυβδη: + 17,1%

Αύξηση της των οπωροκηπευτικών

Από τον κανόνα δεν εξαιρούνται και τα οπωροκηπευτικά. Μιλώντας στην ΕΡΤ, οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές, λένε ότι καταγράφονται αυξήσεις κάθε εβδομάδα.

«Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές αλλά δεν είναι εύκολο. Κάθε φορά μου λένε κοίτα το τιμολόγιο, έχουμε αύξηση», σημειώνει παραγωγός.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι οι αυξημένες τιμές οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και οι κλιματικές συνθήκες. Οι καταναλωτές καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες τιμές, οι οποίες αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία το επόμενο διάστημα.

«Τον Σεπτέμβριο έρχονται τα χειρότερα. Με ειδοποιούν και οι παραγωγοί ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Και η ενέργεια είανι πανάκριβη πλέον, οπότε αυτό θα μετακυλίσει και σε εμάς, και μετά και στον καταναλωτή», είπε κλείνοντας.