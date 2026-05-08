Έρχεται το νομοσχέδιο «δεκάλογος» για την ακρίβεια: Το μέλλον για στέγαση, αγρότες και χαμηλόμισθους

Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, η κυβέρνηση δρομολογεί νομοσχέδιο με δέκα μέτρα για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων.

Η τελική μορφή της διάταξης για την ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους διευρύνει κατά 15.000 τον αριθμό των δικαιούχων. Θα καταβληθεί και σε συνταξιούχους χηρείας άνω των 60 ετών, αρκεί να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

«Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες, από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη από τα 65», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Νομοσχέδιο για την ακρίβεια - Ποιες ομάδες στοχεύει

Στο νομοσχέδιο που θα τεθεί την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση θα ενσωματωθεί και η διάταξη για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά.

Καθώς ο πληθωρισμός των ενοικίων τρέχει με 7,6% για τον Απρίλιο νομοθετείται η αύξηση των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου.

Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους, διευκρίνισε ο φοροτεχνικός Στάθης Βελισσαράκος.

Προβλέπεται επίσης διπλή καταβολή ενός μισθώματος σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και το «πάγωμα» των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Θεσσαλονίκη.

Από τον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τα χρέη, καθώς μέσα στον Μάιο θα γίνει νόμος του κράτους η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, αλλά και η άρση δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού.

Στο νομοσχέδιο μπαίνουν επίσης ρυθμίσεις για φθηνό τιμολόγιο ρεύματος των αγροτών και επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Νομοθετείται επίσης η επιβολή φόρου στα κέρδη των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Εντός του 2027, τέλος, θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες κοινωνικές κατοικίες που θα ανεγερθούν στο ανενεργό στρατόπεδο Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη.