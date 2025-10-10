Ποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έρχονται στο επόμενο 6μηνο - Τα νέα επιδόματα του Νοεμβρίου

Eξάμηνο παροχών θα είναι το ερχόμενο, καθώς θα τεθούν σε εφαρμογή οι κυβερνητικές εξαγγελίες που προβλέπουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για περίπου 5,5 εκατομμύρια πολίτες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι αυξήσεις ξεκινούν από τον Νοέμβρη και ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2026 με τον καθορισμό του ύψους του νέου κατώτατου μισθού, ενώ ενδιάμεσα θα δοθούν δύο νέα επιδόματα που στόχο έχουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά απέναντι στο κύμα ακρίβειας και στεγαστικής κρίσης που βιώνουν.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

