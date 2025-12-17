Μενού

Ποιες είναι οι 25 πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου για το 2025

Δημοσιεύτηκε η λίστα του Bloomberg, που ανέδειξε ποιες είναι οι 25 οικογένειες με το μεγαλύτερο net worth για το έτος του 2025.

Εικόνα από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης | ΑΠΕ-ΜΠΕ/JUSTIN LANE
Η ιστορία των πλουσιότερων δυναστειών του κόσμου για το 2025, επιβεβαιώνει μια οικονομική αλήθεια: το μέγεθος μετράει. Οι 25 πλουσιότερες οικογένειες σύμφωνα με το Bloomberg, αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 358,7 δισ. δολάρια σε ένα χρόνο, με το συνολικό net worth τους να ανέρχεται σε 2,9 τρισ. δολάρια.

Ο πλούτος τους αυξήθηκε λόγω του ράλι στις τιμές των μετοχών και της ζήτησης για αγαθά όπως τα μέταλλα και οι τροφές για κατοικίδια, αλλά και χάρη στην επιρροή και την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει εδώ και δεκαετίες.

