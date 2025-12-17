Ποιες είναι οι 25 πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου για το 2025

Η ιστορία των πλουσιότερων δυναστειών του κόσμου για το 2025, επιβεβαιώνει μια οικονομική αλήθεια: το μέγεθος μετράει. Οι 25 πλουσιότερες οικογένειες σύμφωνα με το Bloomberg, αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 358,7 δισ. δολάρια σε ένα χρόνο, με το συνολικό net worth τους να ανέρχεται σε 2,9 τρισ. δολάρια.

Ο πλούτος τους αυξήθηκε λόγω του ράλι στις τιμές των μετοχών και της ζήτησης για αγαθά όπως τα μέταλλα και οι τροφές για κατοικίδια, αλλά και χάρη στην επιρροή και την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr