Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους. Τι πρέπει να κάνουν έως το τέλος του 2025.

Φορολογική δήλωση | Shutterstock/chayanuphol
Αδειάζει η κλεψύδρα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με αναδρομικά ποσά από εισοδήματα, όσους θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, να θέσουν το όχημα τους σε ακινησία, τους κληρονόμους, όσους μετέφεραν τη κατοικία τους στο εξωτερικό καθώς θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλλουν νέες ή τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ