Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Αδειάζει η κλεψύδρα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με αναδρομικά ποσά από εισοδήματα, όσους θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, να θέσουν το όχημα τους σε ακινησία, τους κληρονόμους, όσους μετέφεραν τη κατοικία τους στο εξωτερικό καθώς θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 να υποβάλλουν νέες ή τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr