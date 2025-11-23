Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά - Τι ισχύει για το εορταστικό ωράριο στα σούπερ μάρκετ

Τόσο το Black Friday και το Cyber Monday όσο και οι γιορτές των Χριστουγέννων, πλησιάζουν και το εορταστικό ωράριο θα τεθεί σε λειτουργία. Μαγαζιά και εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν και κάποιες Κυριακές το μήνα για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών.

Ήδη αυτή την Κυριακή - μια μέρα μετά το Black Friday - τα εμπορικά μαγαζιά θα είναι ανοιχτά.

Αναλυτικά τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις εξής Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

– έναρξη της εορταστικής περιόδου 14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

– ενόψει Χριστουγέννων 21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

– κορύφωση της αγοράς των γιορτών 28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές: Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Για τα σούπερ μάρκετ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, τα μεγάλα σούπερ μάκρετ θα είναι ανοιχτά την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα και αυτή πριν την Πρωτοχρονιά.

