Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη κι όλας εβδομάδα.
Η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα είναι η πρώτη Κυριακή του μήνα με ανοιχτά μαγαζιά και έπειτα θα παραμείνουν ανοιχτά για ακόμα δύο Κυριακές.
Το παραπάνω ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ.
Εορταστικό ωράριο: Αναλυτικά οι μέρες
Αναλυτκότερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα:
- Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00
- Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00
- Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00
- Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00
- Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00
- Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00
- Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00
- Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00
- Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00
- Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00
- Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00
- Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00
- Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00
- Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00
- Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00
- Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00
- Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00
- Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00
- Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00
- Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ
