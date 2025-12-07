Μενού

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ: Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο

Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα να τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ.

Ερμού | Eurokinissi
Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη κι όλας εβδομάδα. 

Η  Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα είναι η πρώτη Κυριακή του μήνα με ανοιχτά μαγαζιά και έπειτα θα παραμείνουν ανοιχτά για ακόμα δύο Κυριακές. 

Το παραπάνω ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ. 

Εορταστικό ωράριο: Αναλυτικά οι μέρες 

Αναλυτκότερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα: 

  • Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00
  • Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00
  • Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00
  • Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00
  • Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ