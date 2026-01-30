Ποιοι και γιατί είδαν σήμερα παραπάνω λεφτά στους λογαριασμούς τους - Τι θα γίνει τον Φεβρουάριο

Με αυξήσεις ξεκινά το 2026 για περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, καθώς τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, οι εργαζόμενοι βλέπουν άμεσα αυξημένες καθαρές αποδοχές, με τα μεγαλύτερα οφέλη να κατευθύνονται σε νέους έως 30 ετών και οικογένειες με παιδιά.

Οι φοροελαφρύνσεις σε αρκετές περιπτώσεις ισοδυναμούν με έναν έως δύο επιπλέον μισθούς ετησίως για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ ειδικές πρόνοιες μειώνουν ή και μηδενίζουν τον φόρο εισοδήματος για νέους εργαζόμενους και γονείς.

Τι αλλάζει και γιατί

Η μεταρρύθμιση βασίζεται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια από 10.000 έως 40.000 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πιέσεις που άσκησε ο πληθωρισμός τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας προτεραιότητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η μείωση των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες σε κάθε κλιμάκιο οδηγεί σε άμεση μείωση των κρατήσεων στη μισθοδοσία.

Παράλληλα, θεσπίζονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για νέους έως 25 ετών, οι οποίοι πλέον δεν πληρώνουν καθόλου φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, αλλά και για γονείς, με επιπλέον μειώσεις ανά παιδί. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους, η φορολογική επιβάρυνση μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, η μεταρρύθμιση λειτουργεί ως «ένεση» εισοδήματος, αυξάνοντας τις καθαρές αποδοχές χωρίς να απαιτείται παρέμβαση στους ονομαστικούς μισθούς.

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η οριζόντια μείωση των συντελεστών:

10.000–20.000 ευρώ: από 22% στο 20%

20.000–30.000 ευρώ: από 28% στο 26%

30.000–40.000 ευρώ: από 36% στο 34%

Η μείωση αυτή αυξάνει άμεσα το καθαρό εισόδημα όλων των μισθωτών, με μεγαλύτερη επίδραση στα χαμηλότερα κλιμάκια.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι: νέοι και γονείς

Έως 25 ετών: μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

26–30 ετών: φορολόγηση με 9% για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Γονείς άνω των 30: μείωση συντελεστή κατά 2 μονάδες ανά παιδί.

Τρίτεκνοι: φορολόγηση με 9% έως 20.000 ευρώ.

Πολύτεκνοι: μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ.

Οι ελαφρύνσεις ισχύουν για κάθε γονέα ξεχωριστά, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό όφελος ενός ζευγαριού.