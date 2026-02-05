Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026 - Οι προϋποθέσεις για τους ωφελούμενους

Μειωμένο φόρο θα πληρώσει μερίδα φορολογουμένων το 2026, με τους κερδισμένους να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία φοροτεχνικού, που μίλησε στο Action24, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια για να λάβουν τη μείωση φορολογίας.

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

μένουν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους

έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% - 79%

νησιά έως 3.100 κατοίκους

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων)

γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία 67%

πολύτεκνες οικογένειες

εκμεταλλευτές ταξί, αρκεί να κατέχουν ποσοστό έως 25%

εκμεταλλευτές κυλικείων

Οι γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025, θα λάβουν πλήρη απαλλαγή.

Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προβλέπεται πως θα λάβουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο από το εισόδημα για τα ακίνητα εάν:

είχαν κλειστά ακίνητα τα τελευταία τρία χρόνια - πρέπει να αποδεικνύεται από το Ε2

είχαν ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση και το 2025 το μετέτρεψαν σε μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 3 ετών

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα προβούν σε δαπάνες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης αξίας έως 16.000, θα έχουν μείωση φόρου έως και 3.200 το έτος.

Τέλος, να αναφερθεί πως υπάρχει και ένα μέτρο που ισχύει για όλους και αυτό είναι η μείωση, κατά 50%, των τεκμηρίων διαβίωσης.