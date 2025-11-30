Μενού

«Πόλεις των 15 λεπτών»: Τι είναι και γιατί επιλέγουν να εργάζονται εκεί οι νέοι

Οι πόλεις των 15 λεπτών σχεδιάζονται από την αρχή, με στόχο να προάγουν τη συνδεσιμότητα, την βιωσιμότητα και την αίσθηση της κοινότητας.

Άντρας και γυναίκα με ποδήλατα
Άντρας και γυναίκα με ποδήλατα | Shutterstock
Η ιδέα της «πόλης των 15 λεπτών», όπου όλα, από την εργασία έως την αναψυχή, είναι προσβάσιμα μέσα σε λίγα λεπτά με τα πόδια και με ποδήλατο, εισέρχεται σε μια νέα φάση το 2026.

Μέχρι πρόσφατα, η εφαρμογή της περιοριζόταν κυρίως σε προσαρμογές υφιστάμενων γειτονιών, φέρνοντας πιο κοντά τον χώρο εργασίας, τη στέγαση και τη διασκέδαση. Στο εξής, οι πόλεις των 15 λεπτών σχεδιάζονται από την αρχή, με στόχο να προάγουν τη συνδεσιμότητα, την βιωσιμότητα και την αίσθηση της κοινότητας.

