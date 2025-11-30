Η ιδέα της «πόλης των 15 λεπτών», όπου όλα, από την εργασία έως την αναψυχή, είναι προσβάσιμα μέσα σε λίγα λεπτά με τα πόδια και με ποδήλατο, εισέρχεται σε μια νέα φάση το 2026.
Μέχρι πρόσφατα, η εφαρμογή της περιοριζόταν κυρίως σε προσαρμογές υφιστάμενων γειτονιών, φέρνοντας πιο κοντά τον χώρο εργασίας, τη στέγαση και τη διασκέδαση. Στο εξής, οι πόλεις των 15 λεπτών σχεδιάζονται από την αρχή, με στόχο να προάγουν τη συνδεσιμότητα, την βιωσιμότητα και την αίσθηση της κοινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Μέχρι 1.400 ευρώ η «ταρίφα»
- Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα - Έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητο και τους παρέσυρε
- Αιμίλιος Χειλάκης: «Με τον αδελφό μου είμαστε γνωστοί, έχουμε διαφωνήσει σε πολύ βασικά πράγματα»
- «Πόλεις των 15 λεπτών»: Τι είναι και γιατί επιλέγουν να εργάζονται εκεί οι νέοι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.