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Πωλείται η θρυλική βίλα της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες

Η 50χρονη ηθοποιός αγόρασε την έπαυλη, στην οποία κάποτε έμενε ο εμβληματικός σκηνοθέτης Σέσιλ Ντε Μιλ, για 24,5 εκατ. δολάρια το 2017.

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Αντζελίνα Τζολί
Η Αντζελίνα Τζολί | Shutterstock/ Everett Collection
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Στην αγορά έβαλε το iconic της ακίνητό της στο Λος Άντζελες η Αντζελίνα Τζολί ζητώντας 29,9 εκατ. δολάρια - σχεδόν δύο χρόνια αφότου ομολόγησε ότι ήθελε να φύγει οριστικά από τις ΗΠΑ και να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Η 50χρονη ηθοποιός αγόρασε την έπαυλη, στην οποία κάποτε έμενε ο εμβληματικός σκηνοθέτης Σέσιλ Ντε Μιλ, για 24,5 εκατ. δολάρια το 2017, αφού υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ.

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