Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέα αλματώδης αύξηση στην τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την άνοδό τους στις αρχές των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, με το Brent Βόρειας Θάλασσας να αυξάνεται κατά 4%, μετά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν και στο Κατάρ, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ πέφτουν.

Περίπου τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) αυξανόταν κατά 3,56% αγγίζοντας τα εκατό δολάρια (έφθασε στα 99,75) αφού ήδη έκλεισε με άνοδο 3,83% χθες.

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας σημείωνε αλματώδη άνοδο 4,04%, στα 111,73 δολάρια, ενώ είχε παραμείνει σχεδόν σταθερή (+0,11%) την προηγουμένη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως εισηγήθηκε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή, εξηγώντας πως συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα των ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης», τόνισε - σε αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά - ο κ. Μακρόν μέσω X, αναφέροντας πως μίλησε με τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Κατάρ έπειτα από «τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν και στο Κατάρ».

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε.