Πολυέξοδη η επιστροφή στα θρανία - Πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα για το 2025

Η επιστροφή στα σχολεία το 2025 συνοδεύεται από έναν αυξημένο οικονομικό «λογαριασμό» για τις ελληνικές οικογένειες.

Τα σχολικά είδη, από τις τσάντες μέχρι τα μολύβια, παρουσιάζουν αυξήσεις που δεν περνούν απαρατήρητες, με αποτέλεσμα η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά να μετατρέπεται σε μια μικρή οικονομική πρόκληση.

Φέτος, οι τιμές των σχολικών τσαντών ξεκινούν από τα 10 ευρώ, όμως οι πιο δημοφιλείς επιλογές κυμαίνονται μεταξύ 35 και 70 ευρώ, με κάποιες να φτάνουν ακόμη και τα 80.

Οι κασετίνες, απαραίτητες για την οργάνωση των γραφικών υλών, κοστίζουν από 2 έως 20 ευρώ, ενώ τα τετράδια – ειδικά τα πιο ποιοτικά ή θεματικά – αγγίζουν τα 8,50 ευρώ το τεμάχιο.

Διαβάστε ακόμα: Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη σεζόν 2025-2026: Όλες οι αργίες της χρονιάς

Οι μαρκαδόροι ξεκινούν από 3 ευρώ, ενώ τα στυλό και τα μολύβια κυμαίνονται από 40 λεπτά έως 4 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μια οικογένεια με ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσει από 80 έως και 120 ευρώ για την πλήρη σχολική λίστα.

Για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ, ειδικά αν προστεθούν και έξοδα για αθλητικό εξοπλισμό, βοηθήματα ή τεχνολογικά αξεσουάρ.

Σε σύγκριση με το 2024, όπου ο μέσος όρος για τα σχολικά είδη κυμαινόταν μεταξύ 40 και 90 ευρώ, η αύξηση είναι εμφανής.

Οι τσάντες και τα τετράδια παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφορά, ενώ η γενικότερη πληθωριστική πίεση στην αγορά, η αύξηση των πρώτων υλών και των μεταφορικών έχουν συμβάλει στην άνοδο των τιμών.

Οι γονείς καλούνται να κάνουν πιο στοχευμένες αγορές, να αξιοποιήσουν προσφορές και εκπτώσεις, και να συγκρίνουν τιμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.