Ποντάρουν Ελλάδα και για το καλοκαίρι του 2026 οι αεροπορικές

Άνοιγμα στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Ινδίας, περισσότερες θέσεις, σε περισσότερες πόλεις στις ΗΠΑ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας με την Ευρώπη από τις αεροπορικές.

Στους χάρτες των αεροπορικών εταιρειών για το 2026 αποτυπώνεται η δυναμική του ελληνικού τουρισμού, με τις πτήσεις για την επόμενη σεζόν να πολλαπλασιάζονται. 

Με παρακαταθήκη τις καλές επιδόσεις των τελευταίων ετών δε, η χώρα συνεχίζει να προσελκύει νέες συνδέσεις και πρόσθετες συνχότητες ενώ ανοίγει τις αεροπορικές της πύλες και προς νέες πολλά υποσχόμενες αγορές.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

