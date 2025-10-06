Πώς βλέπουν οι πολίτες τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ: Τι λένε για την Αρχή προστασίας καταναλωτή

Με ποσοστό άνω του 60% και του 70% στηρίζουν οι πολίτες, τόσο την πρόσφατη επιβολή προστίμων σε σούπερ μάρκετ, όσο και την πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης να προχωρήσει στην ίδρυση νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για την εφημερίδα Real News, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σύμφωνοι με τα πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε δύο σούπερ μάρκετ για παραβίαση του πλαφόν κέρδους -όπως ίσχυε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο- και του κώδικα δεοντολογίας που έχει τεθεί σε ισχύ από την 'Ανοιξη.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των ερωτηθέντων, ως «σίγουρα θετικά» τοποθετείται το 74,1% ενώ «μάλλον θετικά» δηλώνει το 23%.

Τα αποτελέσματα της έρευνας | Marc / Real News

Θετικοί είναι οι πολίτες και στην ίδρυση της νέας αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς με «θετικά» το 33,4% και «μάλλον θετικά» 30,1%

Τα αποτελέσματα της έρευνας | Marc / Real News

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα αρχή είναι έτοιμο και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Επίσης, πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης δηλώνουν ότι οι έλεγχοι στην αγορά για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ