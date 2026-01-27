Πώς επωφελείται η Ελλάδα από τη συμφωνία Ινδίας - ΕΕ: Οι δασμοί που θα εκμηδενιστούν

Ύστερα από 20 χρόνια διαπραγμάτευσης «έκλεισε» η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα ευνοηθεί επίσης από το «mega deal» και κυρίως από τον εκμηδενισμό δασμών.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, οι δασμοί που εφαρμόζει η Ινδία στο ελαιόλαδο, και που σήμερα μπορεί να φθάνουν έως το 45%, θα μηδενιστούν βάσει της συμφωνίας αυτής,

Στο ίδιο μοτίβο ακολουθούν και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με πρωταγωνιστές τα γαλλικά κρασιά, το ιταλικό ελαιόλαδο και τα γερμανικά αυτοκίνητα.

Ποιοι κλάδοι επωφελούνται από τη συμφωνία Ινδίας και ΕΕ

Οι παραγωγοί κρασιών και οινοπνευματωδών, σημαντικοί κλάδοι για χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ιρλανδία, θα είναι ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους της συμφωνίας. Οι δασμοί που επιβάλλει η Ινδία στο ευρωπαϊκό κρασί θα μειωθούν από 150% τώρα στο 20 ή 30%, αυτοί για τα οινοπνευματώδη στο 40%, ενώ μπορούν να φθάσουν έως το 150% σήμερα, και για την μπίρα, το ποσοστό θα πέσει από 110 στο 50%.

Το ελαιόλαδο, σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για την Ιταλία, την Ισπανία ή την Ελλάδα, που φορολογείται έως 45%, δεν θα υπόκειται πλέον σε δασμούς.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως η ζύμη, το ψωμί, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και η σοκολάτα θα επωφεληθούν επίσης καθώς οι δασμοί θα μηδενιστούν, όπως και οι χυμοί φρούτων ή το κρέας από πρόβατο ή αρνί.

Τα αχλάδια και τα ακτινίδια, που καλλιεργούνται κυρίως στην Ιταλία και στη νοτιοδυτική Γαλλία θα δουν τους δασμούς τους να μειώνονται από 33% σε 10%, στο πλαίσιο μιας ειδικής ποσόστωσης.

Τέλος, τα λουκάνικα και άλλα κρεατικά σκευάσματα θα δουν τους δασμούς τους να πέφτουν από 110% το ανώτατο στο 50 %.

