Πώς μπορείτε να βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη - Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών ετών

Μέχρι και 7 χρόνια νωρίτερα μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν να κάνουν εξαγορά πλασματικών ετών, αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Insider ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από το 1993), για τους οποίους η εξαγορά πλασματικών ετών επηρεάζει άμεσα την ηλικία συνταξιοδότησης.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ορίου ηλικίας, υπό προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η διαδικασία συνοδεύεται από υψηλό οικονομικό κόστος, καθώς το ποσό εξαγοράς ανέρχεται στο 20% των αποδοχών του εργαζομένου τη στιγμή που υποβάλλει το αίτημα. Συνεπώς, το τελικό κόστος εξαρτάται από τον μισθό ή τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου κατά τη χρονική στιγμή της εξαγοράς.

Οι ειδικοί συνιστούν προσεκτική μελέτη πριν από την απόφαση εξαγοράς, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο συμφέρει κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά.

Για τον λόγο αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν στους ασφαλισμένους να μην καταφεύγουν στη λύση της εξαγοράς (είτε για θεμελίωση σύνταξης πριν από τα 62 και τα 67 έτη, είτε για προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης), παρά μόνο αν απέχουν περίπου έναν χρόνο από τη συνταξιοδότηση.

Τουλάχιστον οι μισοί ασφαλισμένοι εξαγοράζουν έτη ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν χρόνο συνταξιοδότησης στο Δημόσιο και για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα στα 62 τους χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ αναγνωρίζουν έως και 7 πλασματικά έτη, ενώ στο Δημόσιο που ο χρόνος των παιδιών είναι ξεχωριστός, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν επιπλέον έτη λόγω τέκνων (και έως και 12 έτη).

Ποιοι είναι οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης είναι οι χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ως αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης λογίζονται:

Με εξαγορά (το κόστος της οποίας αντιστοιχεί στο 20% του τελευταίου μισθού για τους μισθωτούς ή του 20% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων):

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει υπάρξει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Ο χρόνος απεργίας.

Ο χρόνος μαθητείας.

Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης.

Ο πλασματικός χρόνος γέννησης παιδιού (1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί - μέχρι και το τρίτο).

Χωρίς εξαγορά που αναγνωρίζονται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος:

Ο χρόνος κύησης και λοχείας.

Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας έως 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας έως 300 ημέρες.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.