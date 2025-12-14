Πώς να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μια αθόρυβη αλλά σημαντική πηγή οικονομικής απώλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Με μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που ψωνίζουμε, αποθηκεύουμε και αξιοποιούμε το φαγητό, μπορούμε να περιορίσουμε ουσιαστικά τις ποσότητες που καταλήγουν στα σκουπίδια, χωρίς να στερηθούμε την ποιότητα ή την ποικιλία στη διατροφή μας.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr