Πώς ρεύμα, αέριο και… θερινές εκπτώσεις συγκράτησαν τον πληθωρισμό στο 1,9% το Σεπτέμβριο

Σημαντική επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έφεραν οι μειώσεις τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Σεπτέμβριο από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
