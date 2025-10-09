Μενού

Πώς ρεύμα, αέριο και… θερινές εκπτώσεις συγκράτησαν τον πληθωρισμό στο 1,9% το Σεπτέμβριο

Η μεγάλη διαφορά στον ετήσιο πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.

Στιγμιότυπο από σούπερ μάρκετ
Σημαντική επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έφεραν οι μειώσεις τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Σεπτέμβριο από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

