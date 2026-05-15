Πόσα χρήματα χρωστάνε στο Δημόσιο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Έκρηξη σημείωσε τον Μάρτιο ο αριθμός των φορολογούμενων που άφησαν απλήρωτους φόρους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τον Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο καταβάλλεται η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, οι φόροι που δεν πληρώθηκαν ανήλθαν σε 840 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των νέων «κόκκινων» φορολογικών οφειλών στα 2,819 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.
